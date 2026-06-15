«Как без бензина жить?»4
- 15.06.2026, 15:46
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Житель Новороссийска записал эмоциональное видео о топливном коллапсе в городе.
Вслед за оккупированным Крымом масштабный топливный и инфраструктурный коллапс охватил прибрежные регионы самой Российской Федерации. В частности, в Краснодарском крае РФ местные жители жалуются на полное отсутствие автомобильного топлива на заправках и регулярные отключения основных коммунальных услуг.
Как сообщает «Цензор.НЕТ», в сети появилось эмоциональное видеообращение жителя Новороссийска, который в нецензурной форме описывает реальное состояние жизнеобеспечения в городе. Россиянин отмечает, что население уже привыкло к постоянному отсутствию воды, света и интернета, однако исчезновение топлива полностью парализовало город.
По словам автора видео, он был вынужден объехать множество автозаправочных станций, но так и не смог найти бензин.
«Ну, х#й с ним, мы в Новороссийске без воды жить научились, бл#дь, без света жить научились, без интернета жить научились, бл#дь, без всего нах#й, все подстраиваемся, но, бл#дь, без бензина нах#й, как, бл#дь, жить вообще? Ни на одной заправке нет бензина, что делать, бл#дь? Какие есть лайфхаки, чтобы без бензина жить? Какое надо скачать приложение, бл#дь? Как на#бать систему? Я уже в ах#е, если честно. Я семь заправок объехал, в городе нет ни одной с бензином», — возмущается россиянин.