Российская растерянность Владимир Ермоленко

15.06.2026, 14:42

Владимир Ермоленко

Фото: Данило Павлов / pen.org.ua

Монстр деморализует сам себя.

Мне понятно, куда и зачем бьют украинцы и какова в этом логика. Лишить Россию топлива — физического, финансового, экономического, военного, экспортного. Уничтожить энергию, которая питает эту войну. Уничтожение здесь преследует конкретную цель, и эта цель — ослабление сил деструкции, а значит, сохранение жизни.

А куда и зачем бьют россияне? Дома, где живут люди? Тысячелетние монастыри? Киностудии? Музеи? Пассажирские поезда? Пассажирские автобусы?

В этой «стратегии» есть тяга к уничтожению ради уничтожения. Смерти ради смерти. Танатократия — то есть желание управлять реальностью через смерть и страх смерти. Есть ожидание, что такое массовое насылание смерти сломит нас. Но ведь не сломит.

Поэтому все больше в этих ударах я чувствую растерянность. Россияне были убеждены, что у них есть ключ к Украине. Знают, где наши слабые места. Знают, где наше внутреннее топливо.

Это «знание» и с самого начала было ложным. Но сейчас они сами все больше убеждаются в том, что оно ложно. «Русский богатырь» ослеп и вслепую машет и тычет своим мечом, или тем, что от него осталось. Он продолжает убивать и забирать у нас самых дорогих — людей. Но все больше им управляют страх и растерянность.

Этот монстр был уверен, что он быстро нас деморализует. Но все больше похоже на то, что он деморализует сам себя.

Владимир Ермоленко, «Фейсбук»

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