ВСУ сжигают «сухопутный мост» в Крым
- 15.06.2026, 14:58
С мая нанесено около 200 ударов по бензовозам и грузовикам.
Командующий силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди пообещал «изолировать Крым» в ближайшем будущем, и его подчиненные наращивают удары по ведущей на полуостров федеральной трассе «Новороссия». Также с помощью дронов средней дальности перерезаются поставки вооружений, топлива, экипировки в прифронтовые части. Согласно подтвержденным видеозаписям, с мая ВСУ нанесли на оккупированных территориях не менее 375 ударов по грузовикам, бензовозам и другим транспортным средствам, пишет Financial Times. Более половины этих атак, по словам французского аналитика по открытым данным Клемана Молена, произошло на трассе «Новороссия», идущей в Крым из Ростова-на-Дону через Мариуполь и Мелитополь.
Мощность бомбардировок нарастает. Ранее Молен подсчитывал, что за четыре недели мая на автомагистрали было поражено порядка 125 грузовиков. В июне одной из главных целей стал финальный участок «сухопутного моста» в Крым – мосты между Херсонской областью и полуостровом. На спутниковых снимках компании Planet Labs от 12 июня видно, как в Чонгаре грузовые автомобили направляются с одного из двух постоянных мостов на проложенный по реке понтонный.
На втором, более крупном мосту, движения нет. Оно было остановлено после нескольких ударов, нанесенных за последние полторы недели. В понедельник, 15 мая, назначенный Россией «губернатор» оккупированной Херсонской области Владимир Сальдо снова сообщил о повреждении двух мостов в результате ночного налета дронов и остановке движения.
Украина быстро наращивает арсенал беспилотников, и в последние месяцы главную нагрузку на себя взяли дроны средней дальности, способные атаковать цели на расстоянии до 200 км. В их числе американские Hornet, которые, несмотря на боезапас весом всего около 5 кг, оснащены системой наведения с использованием искусственного интеллекта. Они в основном используются для охоты на бензовозы и другие транспортные средства на «Новороссии».