Это не конец истории Сергей Ауслендер

15.06.2026, 14:21

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С Ираном еще придется воевать.

Строго говоря:

1. Текст меморандума мы еще не видели, все, что публиковалось ранее, как правило, оказывалось фуфлом.

2. До подписания еще 4 дня, по нынешнему времени — срок большой, многое может случиться.

3. Иранцы из кожи вон лезут, чтобы выдать это за свою победу, поэтому будут подсвечивать только те аспекты, которые так выглядят.

4. Это только меморандум на 60 дней. Еще больший срок, за который еще больше всего может произойти.

5. Иранский режим в его нынешней конфигурации всегда будет стремиться к обладанию ядерным оружием, даже сильнее, чем раньше. Трамп просто не может этого не понимать.

6. Любые гарантии, написанные на бумаге, даже если там будет стоять подпись лично Трампа, не стоят ничего. Он через 2 года уйдет на заслуженный отдых и ими (гарантиями) подотрутся.

7. Это не конец истории. С Ираном еще придется воевать.

Сергей Ауслендер, Telegram

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