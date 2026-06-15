Активиста Виктора Климуса задержали в аэропорту Армении
- 15.06.2026, 14:31
Об этом стало известно правозащитникам.
Белорусского активиста Виктора Климуса задержали в аэропорту в Ереване, пишет правозащитный центр «Вясна».
В 2021-ом году мужчина переехал из Беларуси в Польшу. В Армению он прилетел по рабочим делам.
Как отмечают правозащитники, армянские пограничники сказали ему, что его имя находится в международной базе розыска.
Виктор — брестчанин, директор культурного центра «Грунтоўня», в 2020 году он организовывал музыкальное сопровождение акций протеста.