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Активиста Виктора Климуса задержали в аэропорту Армении

  • 15.06.2026, 14:31
Активиста Виктора Климуса задержали в аэропорту Армении
Виктор Климус

Об этом стало известно правозащитникам.

Белорусского активиста Виктора Климуса задержали в аэропорту в Ереване, пишет правозащитный центр «Вясна».

В 2021-ом году мужчина переехал из Беларуси в Польшу. В Армению он прилетел по рабочим делам.

Как отмечают правозащитники, армянские пограничники сказали ему, что его имя находится в международной базе розыска.

Виктор — брестчанин, директор культурного центра «Грунтоўня», в 2020 году он организовывал музыкальное сопровождение акций протеста.

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