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Зеленский раскрыл подробности российской атаки на Лавру

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  • 15.06.2026, 14:09
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Зеленский раскрыл подробности российской атаки на Лавру

Российские дроны летели в эту часть Киева целенаправленно.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские агрессоры намеренно запустили беспилотники по той части Киева, где расположены Киево-Печерская лавра и Мистецкий арсенал.

Об этом Зеленский написал в Telegram в понедельник, 15 июня.

«Подтверждено, что два российских дрона целенаправленно атаковали ту часть города, где расположены Лавра и Мистецький арсенал», — отметил Зеленский.

Также он написал, что на данный момент известно о 35 пострадавших в Киеве. Всего в Украине в результате массированного российского удара погибли 11 человек, еще 53 человека пострадали.

Зеленский отметил, что Украина находится «в постоянной коммуникации» по поводу последствий российской атаки и необходимого реагирования.

«Важно, что лидеры стран, общественные лидеры, международные организации не молчат. Поручил МИД Украины и всей нашей дипломатической команде максимально активизировать сегодня все контакты с партнерами, чтобы международные мероприятия этой и следующей недель дали реальные результаты для усиления нашей защиты и глобального давления на Россию за эту войну. Нужен справедливый ответ на этот российский удар», — подчеркнул Владимир Зеленский.

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