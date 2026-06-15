РФ продолжает использовать воздушное пространство Беларуси 3 15.06.2026, 14:03

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Для дроновых ударов по Украине.

Россия продолжает использовать воздушное пространство Беларуси для дроновых ударов по Украине, заявил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

- Этой ночью (15 июня — прим.) тактика противника оставалась неизменной: дроны заходят с территории России, после чего движутся вдоль украинско-белорусской границы, — цитирует представителя погранведомства информагентство «Укрінформ». — Часть беспилотников пересекает воздушное пространство Беларуси и использует его для дальнейшего проникновения вглубь Украины, в частности через Киевскую и Житомирскую области с последующим движением в направлении западных регионов.

По словам Демченко, в эту ночь фиксировалось значительное количество дронов в пределах Черниговской и Киевской областей. В основном они двигались не на запад, а преимущественно в сторону Киева.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что в настоящее время наращивания российских или белорусских сил непосредственно у украинской границы не наблюдается, признаков формирования ударной группировки нет.

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