В Беларуси хотят запретить курение еще и возле подъездов
- 15.06.2026, 13:15
А где уже курить запрещено?
В Беларуси предлагают ввести полный запрет на курение у входов в подъезды жилых домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, передает провластный СТВ.
Сейчас запрет на курение действует уже во многих местах, но проблема в том, что в запрете есть спорные моменты и непроясненные ситуации.
В июле 2019 года вступил в силу декрет №2, касающийся вопросов табачного регулирования.
Категорический запрет на курение введен:
на рабочих местах;
на станциях метро, остановках общественного транспорта и в самом общественном транспорте;
в лифтах и вспомогательных помещениях жилых объектов;
на детских площадках и в подземных переходах;
в спортивно-оздоровительных и иных лагерях;
на территориях учреждений образования;
в личных авто в присутствии детей до 14 лет;
на рынках;
в торговых и объектах общественного питания;
на летних площадках и пляжах;
на территориях организаций физической культуры и спорта;
на территории ж/д станций, вокзалов и аэропортов (за исключением специально оборудованных для курения мест);
а также в любых иных местах, где размещен соответствующий знак, утвержденный Министерством здравоохранения.
Минздрав сам признавал: единственным моментом, не отраженным в новом антитабачном документе, остается курение на балконах и лоджиях жилых домов. Поскольку они относятся к территории личной собственности, запретить дымить на них юридически нельзя. Но и здесь курящих граждан время от времени штрафовали, ссылаясь на то, что курящего могут увидеть другие люди, в том числе дети, и это уже посягательство на их права и свободы.
В Минске также действуют зоны, полностью свободные от курения:
пляжные зоны Комсомольского озера
пляжные зоны Цнянского водохранилища
парк культуры и отдыха им. Челюскинцев
Центральный ботанический сад
парк им. Максима Горького
парк культуры и отдыха им. 900-летия Минска
Лошицкий усадебно-парковый комплекс
парк им. 60-летия Великого Октября
Минский зоопарк
пл. Независимости и прилегающие к ней территории.
Согласно ст. 19.9 КоАП, курение и потребление табачных изделий в запрещенных местах влекут за собой штраф в размере до четырех базовых величин.
И вот теперь инициатива, которую активно обсуждают в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, предполагает распространить бездымные зоны на территорию возле подъездов, домов и общежитий.