В Беларуси хотят запретить курение еще и возле подъездов 15.06.2026, 13:15

А где уже курить запрещено?

В Беларуси предлагают ввести полный запрет на курение у входов в подъезды жилых домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, передает провластный СТВ.

Сейчас запрет на курение действует уже во многих местах, но проблема в том, что в запрете есть спорные моменты и непроясненные ситуации.

В июле 2019 года вступил в силу декрет №2, касающийся вопросов табачного регулирования.

Категорический запрет на курение введен:

на рабочих местах;

на станциях метро, остановках общественного транспорта и в самом общественном транспорте;

в лифтах и вспомогательных помещениях жилых объектов;

на детских площадках и в подземных переходах;

в спортивно-оздоровительных и иных лагерях;

на территориях учреждений образования;

в личных авто в присутствии детей до 14 лет;

на рынках;

в торговых и объектах общественного питания;

на летних площадках и пляжах;

на территориях организаций физической культуры и спорта;

на территории ж/д станций, вокзалов и аэропортов (за исключением специально оборудованных для курения мест);

а также в любых иных местах, где размещен соответствующий знак, утвержденный Министерством здравоохранения.

Минздрав сам признавал: единственным моментом, не отраженным в новом антитабачном документе, остается курение на балконах и лоджиях жилых домов. Поскольку они относятся к территории личной собственности, запретить дымить на них юридически нельзя. Но и здесь курящих граждан время от времени штрафовали, ссылаясь на то, что курящего могут увидеть другие люди, в том числе дети, и это уже посягательство на их права и свободы.

В Минске также действуют зоны, полностью свободные от курения:

пляжные зоны Комсомольского озера

пляжные зоны Цнянского водохранилища

парк культуры и отдыха им. Челюскинцев

Центральный ботанический сад

парк им. Максима Горького

парк культуры и отдыха им. 900-летия Минска

Лошицкий усадебно-парковый комплекс

парк им. 60-летия Великого Октября

Минский зоопарк

пл. Независимости и прилегающие к ней территории.

Согласно ст. 19.9 КоАП, курение и потребление табачных изделий в запрещенных местах влекут за собой штраф в размере до четырех базовых величин.

И вот теперь инициатива, которую активно обсуждают в Республиканском центре гигиены и эпидемиологии, предполагает распространить бездымные зоны на территорию возле подъездов, домов и общежитий.

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