Командующий ВВС Германии назвал цели, которые НАТО поразит в РФ 2 15.06.2026, 13:53

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Хольгер Нойманн

фото: telegraph.co.uk

Ответ на агрессию будет сокрушительным.

Командующий Военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией силы НАТО могут наносить удары по военным объектам на территории РФ. В интервью The Telegrap он отметил, что потенциальными целями могут стать объекты в Калининградской области, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга, а также в акватории Черного моря. По словам Нойманна, Германия готова участвовать в боевых действиях «уже сегодня ночью».

Where Nato could target if Russia launches attack

Глава ВВС затронул тему все более напряженных дискуссий в Европе о том, готова ли она вступить в войну с Россией ради защиты меньших союзников на восточном фланге НАТО.

Эстония, Латвия и Литва, наряду с Польшей, в последние месяцы столкнулись с эскалацией российской агрессии, включая атаки беспилотников, которые, как опасаются западные официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

Любой оборонительный ответ НАТО на российское нападение будет сокрушительным, поскольку это будет означать «32 против X», заявил глава ВВС, имея в виду 32 военно-воздушные силы стран Альянса.

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