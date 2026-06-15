закрыть
15 июня 2026, понедельник, 14:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Командующий ВВС Германии назвал цели, которые НАТО поразит в РФ

2
  • 15.06.2026, 13:53
  • 3,122
Командующий ВВС Германии назвал цели, которые НАТО поразит в РФ
Хольгер Нойманн
фото: telegraph.co.uk

Ответ на агрессию будет сокрушительным.

Командующий Военно-воздушными силами Германии Хольгер Нойманн заявил, что в случае вооруженного конфликта с Российской Федерацией силы НАТО могут наносить удары по военным объектам на территории РФ. В интервью The Telegrap он отметил, что потенциальными целями могут стать объекты в Калининградской области, на Кольском полуострове, в районе Санкт-Петербурга, а также в акватории Черного моря. По словам Нойманна, Германия готова участвовать в боевых действиях «уже сегодня ночью».

Where Nato could target if Russia launches attack

Глава ВВС затронул тему все более напряженных дискуссий в Европе о том, готова ли она вступить в войну с Россией ради защиты меньших союзников на восточном фланге НАТО.

Эстония, Латвия и Литва, наряду с Польшей, в последние месяцы столкнулись с эскалацией российской агрессии, включая атаки беспилотников, которые, как опасаются западные официальные лица, могут стать прелюдией к вторжению.

Любой оборонительный ответ НАТО на российское нападение будет сокрушительным, поскольку это будет означать «32 против X», заявил глава ВВС, имея в виду 32 военно-воздушные силы стран Альянса.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

В Украине создана гениальная система
В Украине создана гениальная система Николай Статкевич
Трамп получил сделку
Трамп получил сделку Леонид Невзлин
Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип