Футболку Пеле с ЧМ 1958 года продали почти за $5 миллионов 1 17.07.2026, 17:26

Фото: Nancy Kaszerman/ZUMA/picture alliance

Именно в ней 17‑летний Пеле помог сборной Бразилии победить Швецию в финале со счетом 5:2.

Футболку сборной Бразилии, в которой легендарный «король футбола» выступал в финале чемпионата мира 1958 года, продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 4,88 миллиона долларов. Это сделало ее второй по стоимости футбольной майкой, когда-либо проданной на аукционе, передает Deutsche Welle.

Именно в этой синей футболке с номером 10 на спине тогда 17‑летний Пеле помог сборной Бразилии победить Швецию в финале со счетом 5:2. В том матче он забил два мяча, а Бразилия впервые в своей истории стала чемпионом мира.

После завершения турнира Пеле подарил свою футболку партнеру по команде Эдвалдо Алвесу де Санта Розе, более известному как Дида. Сначала именно Дида играл под номером 10, но после того, как Пеле стал игроком основного состава, этот номер перешел к нему из-за технической ошибки организаторов.

Подлинность футболки, кроме Диды, подтвердили еще трое участников той легендарной сборной Бразилии — Нилтон Сантос, Орландо Пеканья и Марио Загалло.

Несмотря на рекордную сумму, эта футболка занимает лишь второе место в истории аукционных продаж футбольной формы. Самой дорогой остается майка сборной Аргентины, в которой Диего Марадона забил знаменитый гол «рукой Бога» в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года против Англии. В 2022 году ее продали на аукционе Sotheby's более чем за 8,1 миллиона евро.

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