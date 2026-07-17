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Фотофакт: Невероятный закат над «белорусским Байкалом»

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  • 17.07.2026, 17:56
  • 1,252
Фотофакт: Невероятный закат над «белорусским Байкалом»

«Просто как в сказке».

Белоруска сняла закат над озером Долгое в Витебской области – самым глубоким в нашей стране.

Фото опубликовано в соцсети Threads и собрало сотни лайков. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— Просто как в сказке.

— Какая красота, сколько красок!

— Завораживает.

— Очень красиво

Долгое — cамое глубокое в Беларуси: его глубина превышает 53 метров. Благодаря высокой степени чистоты воды и рекордной глубине водоём именуют «белорусским Байкалом».

Озеро является памятником природы ледниковой эпохи. Для его охраны в 1979 году был создан одноименный озерный заказник.

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