Фотофакт: Невероятный закат над «белорусским Байкалом»1
- 17.07.2026, 17:56
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«Просто как в сказке».
Белоруска сняла закат над озером Долгое в Витебской области – самым глубоким в нашей стране.
Фото опубликовано в соцсети Threads и собрало сотни лайков. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:
— Просто как в сказке.
— Какая красота, сколько красок!
— Завораживает.
— Очень красиво
Долгое — cамое глубокое в Беларуси: его глубина превышает 53 метров. Благодаря высокой степени чистоты воды и рекордной глубине водоём именуют «белорусским Байкалом».
Озеро является памятником природы ледниковой эпохи. Для его охраны в 1979 году был создан одноименный озерный заказник.