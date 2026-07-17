Путин сжигает все возможности 1 Леонид Невзлин

17.07.2026, 15:10

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Леонид Невзлин

А ведь ему щедро предлагали прекращение огня.

Россия просит топливо — крупнейшие нефтяные компании обратились к индийским нефтеперерабатывающим предприятиям с просьбой о дополнительных поставках бензина. По оценкам Reuters, около 40% российских нефтеперерабатывающих мощностей не смогут возобновить работу как минимум в течение двух месяцев.

И это — только в том случае, если украинцы не нанесут повторных ударов. А Силы обороны Украины продолжают атаковать российские НПЗ. Среди тех, кто просит бензин, — «Роснефть», «Газпром нефть» и «Лукойл». Как минимум одна партия топлива уже была отправлена в Россию, однако источники в трёх крупнейших индийских нефтеперерабатывающих компаниях утверждают, что свободных объёмов для экспорта у них нет. Если новые поставки и состоятся, то, вероятнее всего, через трейдеров, которые не побрезгуют работать с Москвой.

Более того, один из собеседников агентства сообщил, что дальнейшие поставки из Индии в Россию могут осуществляться посредством перегрузки топлива с одного судна на другое в открытом море. А в случае новых украинских ударов по НПЗ России также придётся искать поставщиков дизельного топлива, хотя пока его запасов достаточно.

А ведь Путину щедро предлагали прекращение огня без каких-либо дополнительных условий и серьёзные переговоры при тишине как на фронте, так и в тылу. Но он продолжает упорствовать и убивать, сжигая в своей преступной войне все возможности.

Леонид Невзлин, Telegram

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