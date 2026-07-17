Где в Минске посмотреть финал ЧМ по футболу 17.07.2026, 15:08

Гид по главным локациям.

В воскресенье, 19 июля, завершится чемпионат мира по футболу. В Минске финальный поединок покажут на самых разных площадках — от огромных арен до баров и кинозалов. Office Life выяснил, какие форматы ждут болельщиков и сколько стоят билеты.

Стадионы

Впервые масштабный футбольный проект объединил два ведущих спортивных объекта столицы, но организаторы развели их по концепциям.

Так, на Национальном олимпийском стадионе «Динамо» сохранили полюбившийся минчанам формат: зрителей будут пускать прямо на натуральный газон центральной арены, куда можно прийти со своими пледами или взять пуфик.

А вот Национальный футбольный стадион на Партизанском проспекте предложит классический стадионный просмотр — наблюдать за игрой на огромных экранах болельщики будут строго с трибун комплекса.

Билеты на обе арены стоят одинаково — 6 рублей.

Гастроплощадки

Для тех, кто хочет совместить спорт и стритфуд, под открытым небом развернутся масштабные фан-зоны с бесплатным входом.

В «Лидбир Дворе» комментировать игру в режиме реального времени со сцены будет спортивный комментатор Владимир Новицкий.

На «Лучшей улице» зрителей ждет предматчевый музыкальный разогрев от группы «Нестандартный вариант», а также футбольный квиз с призами.

Большой интерактивный движ с конкурсами обещают в гастросквере «Манифест», а если подведет погода, комфортный просмотр под кондиционерами организует фуд-молл «Конкорс» в ТРЦ Galileo.

Кинотеатры и интерактивные арены

Любителям максимального фокуса на картинке и звуке предлагают отправиться в кинотеатры, которые выделили под футбол большие залы. Сети mooon и Silver Screen показывают финал на больших экранах, стандартный билет обойдется от 17 до 55 рублей в зависимости от типа кресел. Посмотреть игру можно и в Skyline Cinema в ТРЦ Galileo.

Иной интерактивный формат подготовил киберцентр Meta Arena на Якуба Коласа: здесь трансляцию решающей игры совместят с возможностью поиграть на мощных ПК и автосимуляторах в перерывах.

Особый формат ждет гостей и в плейбаре HEROES в ТРК Minsk City Mall — там под трансляцию выделили целый зал с безлимитом еды и напитков за 150 рублей.

Бары

Кажется, найти в Минске вечернее заведение, где не будут показывать футбол 19 июля, почти нереально — игра захватила весь город. Например, огромную посадку и трансляцию на всех экранах обещает ирландский Pub 12 на проспекте Независимости. Посмотреть матч в классической атмосфере зовут гастропаб ZAVOD на Машерова и бар «Особняк» на Мельникайте. А вот пивной ресторан «Гвоздь» на Гикало находится буквально в двух шагах от «Лидбир Двора», так что заведение может стать отличным крытым спасением для тех, кто захочет уйти от шума открытой гастроплощадки к ресторанному обслуживанию.

Из-за повышенного спроса на финал большинство пабов работают по системе предварительного бронирования и депозитов.

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