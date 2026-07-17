Иран ударил по своему бывшему союзнику 17.07.2026, 14:57

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Тегеран впервые с начала войны атаковал Сирию.

В пятницу, 17 июля, Иран нанес удар по территории Сирии — впервые с момента начала войны на Ближнем Востоке в феврале 2026 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на сирийский военный источник и иранские государственные СМИ.

По данным иранских СМИ, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по командному центру спецопераций США в Аль-Танфе на востоке Сирии — якобы в ответ на гибель иранских военных в результате американского удара по городу Ираншахр.

Reuters уточняет, что не смогло самостоятельно подтвердить эту информацию. По данным сирийского источника агентства, Иран действительно атаковал район вблизи базы Аль-Танф, однако саму базу удар не затронул. Жертв и разрушений в результате атаки зафиксировано не было.

Напомним, в феврале 2026 года США начали вывод войск со своей крупнейшей базы Касрак на северо-востоке Сирии. Тогда же американские военные объявили о завершении вывода сил с базы Аль-Танф, расположенной на стыке границ Сирии, Иордании и Ирака.

Как отмечает Reuters, Дамаск стремится не допустить втягивания страны в региональный конфликт, охвативший соседей Сирии — в частности, Ливан, где Израиль ведет боевые действия против группировки «Хезболла», и Ирак, откуда проиранские силы наносят ракетные и дроновые удары.

В марте временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа заявлял, что страна будет держаться в стороне от любого конфликта — если только сама не станет объектом нападения.

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