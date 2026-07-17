Какая консервированная рыба считается самой полезной 17.07.2026, 14:41

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Это не только тунец.

Консервированную рыбу многие до сих пор считают продуктом «на всякий случай», который выручает, когда нет времени готовить. Однако диетологи уверяют: некоторые рыбные консервы по своей пользе не уступают свежей рыбе и могут стать одним из самых ценных продуктов в рационе, пишет New Voice.

Эксперты объясняют, что жирные сорта рыбы — сардины, скумбрия, сельдь, лосось и анчоусы — богаты омега-3 жирными кислотами, полноценным белком, витаминами D и B12, а также кальцием и селеном. При этом они доступны круглый год, долго хранятся и зачастую стоят значительно дешевле свежей рыбы.

Почему консервированная рыба считается полезной

Главная ценность такой рыбы — высокое содержание омега-3 жирных кислот. Эти вещества организм не синтезирует самостоятельно, поэтому получать их необходимо с пищей.

По словам специалистов, регулярное употребление омега-3 способствует поддержанию здоровья сердца и сосудов, помогает контролировать уровень триглицеридов и артериальное давление, а также снижает риск развития ряда хронических заболеваний.

Кроме того, эти жирные кислоты необходимы для нормальной работы мозга. Некоторые исследования показывают, что они могут замедлять возрастное ухудшение когнитивных функций.

Помимо омега-3, консервированная рыба содержит:

витамин D, необходимый для иммунитета, костей и мышц;

витамин B12, поддерживающий нервную систему;

селен, защищающий клетки от окислительного стресса;

кальций, особенно если рыбу употребляют вместе с мягкими костями;

таурин — аминокислоту, которая обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Какую рыбу советуют покупать

Диетологи рекомендуют запомнить простую формулу SMASH. В нее входят пять наиболее полезных видов рыбы:

сардины;

скумбрия;

анчоусы;

лосось;

сельдь.

Именно эти виды содержат большое количество омега-3 и сравнительно мало ртути.

Особенно специалисты выделяют сардины. Их обычно едят вместе с костями, благодаря чему организм получает дополнительный кальций и витамин K2, необходимые для здоровья костной ткани. Кроме того, сардины считаются одним из лучших природных источников витамина B12.

Тунец также остается отличным вариантом благодаря высокому содержанию белка. Однако специалисты напоминают, что эта рыба накапливает больше ртути, чем сардины или скумбрия, поэтому употреблять ее стоит умеренно. Особенно это касается беременных и кормящих женщин.

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