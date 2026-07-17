ВСУ ликвидировали российских оккупантов, которые «отдыхали» на Арабатской стрелке 17.07.2026, 11:51

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Речь идет о базах отдыха «Дружба», «Сокол», «Маяк» и «Морской».

Силы обороны Украины нанесли воздушные удары по местам расположения оккупационных российских войск на Арабатской стрелке. Под атаку попали санатории и турбазы, где размещался личный состав армии РФ, сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».

Со ссылкой на данные спутниковой съемки в группе заявили, что пожары зафиксированы на территории как минимум четырех санаториев и баз отдыха на Арабатской стрелке. Речь идет о базах отдыха «Дружба», «Сокол», «Маяк» и «Морской».

В ночь на 17 июля украинские силы атаковали не только объекты на Арабатской стрелке, но и ряд целей в аннексированном Крыму. Взрывы на полуострове раздавались в районе российской авиабазы возле поселка Гвардейское, рядом с Феодосией, где расположена нефтебаза, а также недалеко от поселка Коктебель.

Наибольшее количество взрывов зафиксировали в районе Керчи. По словам местных жителей, дроны атаковали район железнодорожной станции — одного из ключевых логистических узлов российских оккупантов в Крыму. По предварительным данным, были попадания в железнодорожные эшелоны, склады и нефтебазу.

Напомним, с мая текущего года ВСУ проводят операцию по блокированию Крыма. Сначала Силы обороны с помощью дронов перекрыли «сухопутный коридор» из России и вывели из строя сухопутные мосты на полуостров. В конце июня украинские военные начали ограничивать и морские поставки, нанося удары по российским кораблям и паромам в Азовском море.

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