«Огромные деньжищи»3
- 17.07.2026, 12:32
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Минчанка показала гигантскую пятирублевую купюру.
Мастер 3D-скульптуры из Минска Ольга получила необычный заказ — сделать 5-рублевую купюру больших размеров. Результат работы девушка показала на своем аккаунте в Threads, пишет blizko.by.
Основу купюры мастер сделала из компазита, а сверху наклеила пленку с фотопечатью, повторяющую изображение денежной единицы. Поделка пришлась по душе пользователям в комментариях:
«Примерно так понимает начальство просьбу об увеличении зарплаты».
«Огромные деньжищи».
«Сдачи не надо!»
«Так полмира купить можно! Осторожно с такими купюрами!»
«Over money».
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