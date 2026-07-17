Минчанка показала гигантскую пятирублевую купюру.

Мастер 3D-скульптуры из Минска Ольга получила необычный заказ — сделать 5-рублевую купюру больших размеров. Результат работы девушка показала на своем аккаунте в Threads, пишет blizko.by.

Основу купюры мастер сделала из компазита, а сверху наклеила пленку с фотопечатью, повторяющую изображение денежной единицы. Поделка пришлась по душе пользователям в комментариях:

«Примерно так понимает начальство просьбу об увеличении зарплаты».

«Огромные деньжищи».

«Сдачи не надо!»

«Так полмира купить можно! Осторожно с такими купюрами!»

«Over money».

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