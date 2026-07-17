БПЦ окрикнули из Москвы

БПЦ окрикнули из Москвы2
- 17.07.2026, 13:23
Обязали всегда упоминать в своем названии о Московском патриархате.
Священный Синод Русской православной церкви утвердил изменения в официальном названии Белорусской православной церкви. Теперь в юридических документах, на официальном сайте и в других официальных материалах должно использоваться полное название: «Белорусская православная церковь (Белорусский экзархат Московского патриархата)».
Соответствующее решение было принято после того, как Священный синод Белорусского экзархата 30 июня 2026 года одобрил изменения в устав республиканского объединения «Белорусская православная церковь». Эти изменения были утверждены Священным синодом Русской православной церкви.
В РПЦ отметили, что необходимость упоминания Московского патриархата в официальном названии была установлена еще решением Священного синода от 24 июля 2025 года.
Согласно этому решению, требование распространяется на все юридические названия, официальные интернет-ресурсы, документы, а также названия внутренних канонических структур Белорусской православной церкви.
Белорусский экзархат был создан в 1989 году. В сентябре 2024 года республиканское объединение «Белорусская православная церковь» прошло государственную перерегистрацию.