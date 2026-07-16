Государственные НПЗ Индии отказали России в увеличении поставок бензина 16.07.2026, 20:41

В Нью-Дели заявили, что лишних объемов для экспорта нет.

Три государственных нефтекомпании Индии, к которым Россия обратилась с просьбой увеличить поставки бензина, заявили, что у них нет лишних объемов топлива для экспорта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийских НПЗ.

По словам собеседников Reuters, с просьбой о дополнительных партиях бензина к индийских компаниям обратились «Роснефть» и «Газпром нефть», поставляющие нефть на индийский рынок. Российские нефтяники просили как частные, так и государственные индийские НПЗ. Среди последних крупнейшие — Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

Сейчас в Россию направляются лишь две партии индийского бензина. Обе отправила Nayara Enegry, в которой долей в 49% владеет «Роснефть».

42 тысячи тонн ее бензина c крупнейшего в Индии НПЗ Vadinar были загружены на танкер Agni 18–20 июня, а затем перегружены на судно Garnet близ побережья Египта. Как ожидается, этот бензин прибудет в порт Витино в Мурманской области 26 июля. По словам источников Reuters, еще один танкер (Varg) с предназначенным для России бензином сейчас направляется в Суэцкий канал, где топливо будет перегружено на другое судно, которое доставит его в один из портов РФ.

В общей сложности Индия поставит в Россию менее 100 тысяч тонн бензина, тогда как нехватка нефтепродуктов на рынке достигает 400-600 тысяч тонн в месяц, согласно оценке Energy Intelligence. Примерно половину этого дефицита покрывает импорт из Беларуси и Казахстана. По данным Reuters, белорусские НПЗ отправляют в Россию 5-6 тысяч тонн бензина в сутки. Казахстан согласился отправить 50 тысяч тонн в рамках гуманитарной помощи.

По расчетам Energy Intelligence, из-за ударов по нефтезаводам в России простаивает около половина мощностей по нефтепереработке, а ее общие объемы опустились до 3,53 млн баррелей в сутки, что может быть минимумом с начала 2000-х. Быстро восстановить производство топлива не получится, говорят источники Reuters: на этой уйдет два месяца при условии, что не придется останавливать еще больше НПЗ.

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