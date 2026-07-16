Украинские бойцы уничтожили редкий российский дрон «Орион» 16.07.2026, 21:04

Видеофакт.

Воины ВСУ «минуснули» опасный российский беспилотник «Орион» стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

Подразделение «Пришельцы» украинским дроном-перехватчиком сбило российский «Орион» - это редкий и дорогой БпЛА.

Он может нести авиабомбы и ударные крылатые ракеты «Бандероли», терроризирующие украинские города, отметили в бригаде.

«Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН «Пришельцы» 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую «птицу», - говорится в сообщении.

Это второй случай сбития «Ориона» дроном-перехватчиком, уточнили бойцы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com