Украинские бойцы уничтожили редкий российский дрон «Орион»
- 16.07.2026, 21:04
Видеофакт.
Воины ВСУ «минуснули» опасный российский беспилотник «Орион» стоимостью 5 миллионов долларов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.
Подразделение «Пришельцы» украинским дроном-перехватчиком сбило российский «Орион» - это редкий и дорогой БпЛА.
Он может нести авиабомбы и ударные крылатые ракеты «Бандероли», терроризирующие украинские города, отметили в бригаде.
«Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН «Пришельцы» 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую «птицу», - говорится в сообщении.
Это второй случай сбития «Ориона» дроном-перехватчиком, уточнили бойцы.