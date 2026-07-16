Черногория введет визы для россиян 1 16.07.2026, 20:25

Иллюстративное фото: Shutterstock

С 1 октября.

Правительство Черногории может принять решение о введении визового режима для граждан России с 1 октября, сообщило издание Dan со ссылкой на источник. По его данным, введение виз станет первым этапом гармонизации визовой политики Черногории с правилами Евросоюза. Сейчас граждане России могут находиться в Черногории без визы до 30 дней на основании двустороннего соглашения о взаимных поездках.

В октябре 2025 года президент Черногории Яков Милатович заявил, что страна намерена «очень скоро» привести визовые правила для россиян в соответствие с требованиями ЕС. При этом он признал, что Подгорица максимально долго откладывала введение виз из-за зависимости туристической отрасли от россиян и их инвестиций. Согласно данным статистического ведомства страны за 2025 год, российские туристы обеспечили 16,4% всех ночевок среди иностранных гостей. Страну ежегодно посещают около 230 тыс. россиян.

Оформление виз планируется организовать через международного оператора VFS Global. Компания уже сообщила об открытии визовых центров в восьми городах России: Москве, Архангельске, Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Новороссийске, Воронеже и Екатеринбурге.

Черногория подала заявку на вступление в Евросоюз в 2008 году, получила статус страны-кандидата в 2010 году, а переговоры о членстве начались в 2012-м. Власти рассчитывают присоединиться к ЕС в 2028 году. По данным Politico со ссылкой на расчеты Еврокомиссии, интеграция Черногории обойдется бюджету ЕС примерно в 3 млрд евро в период с 2028 по 2034 год.

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