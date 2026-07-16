Кто такой Евгений Хмара, который будет и.о. министра обороны Украины 3 16.07.2026, 19:41

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Евгений Хмара

Генерал-майор СБУ и опытный спецназовец участвовал в освобождении острова Змеиный, а его бойцы в знаменитой «Паутине».

Исполняющим обязанности министра обороны Украины станет генерал-майор СБУ и опытный спецназовец Евгений Хмара.

РБК-Украина рассказывает, что известно о Евгении Хмаре, который сегодня возглавляет СБУ, а теперь станет и.о. главы Минобороны Украины.

Учитывая профессию и место работы Хмары, о нем в публичном пространстве известно немногое.

Как ранее рассказывали в СБУ, Хмара является профессиональным военным и спецназовцем. С 2011 года он проходил службу в Центре специальных операций «А» (известный как «Альфа») СБУ, а в 2023 году возглавил это элитное подразделение.

В начале полномасштабного вторжения Хмара принимал непосредственное участие в боях за освобождение Киевской области. После деоккупации северных регионов он продолжил воевать против российских войск на Донецком направлении.

Под руководством Евгения Хмары бойцы ЦСО «А» совершили ряд выдающихся операций:

Освобождение Змеиного - Хмара лично руководил специальной операцией по деоккупации стратегически важного острова в Черном море.

Операция «Паутина» - операторы беспилотников подразделения "А" сыграли ключевую роль в этой легендарной операции.

Удары в глубоком тылу РФ - спецназовцы системно уничтожают объекты на территории России, в том числе аэродромы, склады боеприпасов, нефтеперерабатывающие заводы и предприятия по производству КАБов и дронов.

В целом Центр спецопераций «А» стабильно входит в тройку эффективных подразделений Сил обороны. С помощью беспилотников бойцы уничтожили российскую технику более чем на 5,5 млрд долларов.

По состоянию на начало 2026 года на счету подразделения более 1800 пораженных танков, а также тысячи бронированных машин, артсистем, средств ПВО и РЭБ противника.

За мужество и защиту суверенитета Украины Евгений Хмара стал полным кавалером ордена Богдана Хмельницкого І-ІІІ степеней, а также награжден орденом «За мужество» ІІІ степени и отличием «Крест боевых заслуг».

В начале года, 5 января 2026 года, Владимир Зеленский назначил Евгения Хмару исполняющим обязанности главы СБУ после отставки Василия Малюка.

Теперь президент предложил генерал-майору возглавить Министерство обороны в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, сегодня, 16 июля, парламент назначил новый состав Кабмина во главе с Сергеем Корецким. Перезагрузку правительства на выходных объявил президент Зеленский, ссылаясь на кадровые изменения для выполнения обновленной политической стратегии Украины.

Однако остаются вакантными две должности - министра обороны и министра иностранных дел. Их в Раду вносит лично президент. Относительно МИДа - никаких интриг, на должность должны переназначить Андрея Сибига. А вот с Минобороны у власти возникли проблемы.

Зеленский решил сменить Михаила Федорова, а на его место планировал назначить Игоря Клименко, который в предыдущем правительстве возглавлял МВД. Такие изменения вызвали возмущение в обществе, а также среди парламентариев.

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