Зеленский назначил и.о. министра обороны Украины 13 16.07.2026, 19:31

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Евгений Хмара

фото: ua.news

Ранее эту должность покинул Михаил Федоров.

В.и.о. главы Службы безопасности Украины генерал-майор Евгений Хмара назначен исполняющим обязанности министра обороны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

«Поручил Евгению Хмаре исполнять обязанности министра, продолжить реформирование сферы обороны и обеспечить Украине все те результаты, о которых мы говорили. После того, как необходимые юридические процедуры будут соблюдены, буду обращаться к парламентариям за поддержкой Евгения Хмары на должность министра обороны Украины», - отметил глава государства.

Президент Украины рассказал, что обсудил с генералом выполнение дальнобойных операций против России и обеспечение подразделений безопасности и Сил обороны Украины необходимыми средствами.

Зеленский заявил, что есть стратегическое видение того, как Украина должна действовать и дальше для защиты независимости и принуждения РФ к дипломатии.

«Евгений Хмара получил большой, во многом беспрецедентный опыт в проведении технологических ударных операций. Именно на этом должна сосредотачиваться наша оборона в этой войне», - подчеркнул он.

Глава государства подчеркнул, что преимуществом в должности министра обороны должны стать результативность в дальнобойности, работа по безопасности, которая будет гарантировать контроль за ситуацией в составляющих Сил обороны, а также опыт управления людьми в Центре спецопераций «Альфа» СБУ.

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