Польша готовит закон о «предвоенном положении» 16.07.2026, 20:12

Министерство обороны Польши / Фото PAP

Новый правовой режим разрабатывает министерство обороны Польши.

Министерство обороны Польши разрабатывает новый правовой режим — «состояние полной готовности государства к войне», который позволит начать подготовку армии, инфраструктуры и транспортной системы к возможному конфликту еще до официального введения военного положения. Об этом порталу Defence24.pl сообщил советник министра обороны Мацей Самсонович. По его словам, новая правовая конструкция должна заполнить существующий пробел между мирным функционированием государства и режимом военного положения. Прежде всего она позволит заранее запускать процедуры, связанные с переброской войск, подготовкой инфраструктуры и приёмом сил союзников. «Мы тоже над этим работаем. Я не хочу вдаваться в подробности. „Состояние полной готовности государства к войне“ — так это называется в проекте», — сказал Самсонович, отметив, что документ находится на стадии внутренних согласований.

Параллельно Минобороны готовит закон об инвестициях, имеющих ключевое значение для обороноспособности, военной мобильности и переброски войск. По словам Самсоновича, работа над этим документом уже значительно продвинулась. Одним из главных направлений станет уточнение полномочий, связанных с перемещением войск: в случае резкого роста угрозы вооруженные силы должны получить дополнительные возможности по управлению движением воинских колонн и координации перевозок еще до начала боевых действий. По оценке советника министра, действующие нормы не отвечают ситуации, когда война приближается к границам страны, но режим чрезвычайных мер ещё не введён. Новый правовой статус позволит органам власти, армии и объектам стратегической инфраструктуры быстрее перейти в состояние полной готовности.

Новые нормы также затронут реализацию оборонных инфраструктурных проектов — строительство дорог, железнодорожных линий, портов, аэропортов, топливных баз, трубопроводов и логистических терминалов, необходимых для приема и обеспечения сил НАТО. «Мы не можем ждать полтора года, а в стандартном режиме — два или три года, чтобы что-либо построить», — подчеркнул Самсонович. По его словам, изменения должны упростить административные и экологические процедуры, которые сейчас способны на годы затягивать реализацию проектов, имеющих критическое значение для безопасности.

Законопроект также планируется увязать с общеевропейской инициативой по развитию военной мобильности («военным Шенгеном»). Польша рассчитывает привлечь европейское финансирование для модернизации транспортной инфраструктуры двойного назначения, чтобы ускорить приём союзнических сил и обеспечить их топливом, снабжением, логистикой и возможностями ремонта техники. В настоящее время проект остается на стадии внутриведомственной проработки, сроки его внесения в правительство и Сейм пока не определены.

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