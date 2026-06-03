В Беларуси появился новый памятник природы 1 3.06.2026, 10:20

1,514

Это редкое дерево растет в усадьбе известного белорусского ученого.

Список памятников природы местного значения в Беларуси пополнился еще одним объектом. Такой статус получила сосна веймутова в деревне Гарутишки Дзержинского района.

Уникальное дерево растет на территории усадьбы известного белорусского ученого-плодовода Василия Пашкевича.

Решение о придании объекту особого охранного статуса опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Сосна веймутова, или белая восточная сосна, считается довольно редким гостем в белорусских широтах. Этот вид родом из Северной Америки, а в Европу его завезли еще в начале XVIII века.

Дерево ценят за быстрый рост, внушительные размеры и необычный внешний вид. От привычных сосен оно отличается длинной мягкой хвоей сизовато-зеленого оттенка, собранной в пучки по пять иголок.

Именно благодаря декоративным качествам сосну веймутова часто высаживали в усадебных парках и дендрариях. Многие такие деревья сегодня представляют не только ботаническую, но и историческую ценность.

Вместе со статусом памятника природы объект получил и особый режим охраны.

Под защиту взяли территорию площадью 0,011 га. Для нее установили официальные границы и определили ответственного землепользователя.

На этой территории запрещены добыча полезных ископаемых, сброс сточных вод, мойка автомобилей и выжигание сухой растительности.

Кроме того, нельзя размещать здесь палаточные лагеря и туристические стоянки, проводить массовые мероприятия без благоустройства территории, а также выпасать и перегонять скот.

Следить за соблюдением режима охраны будет Путчинский сельисполком.

Решение Дзержинского райисполкома вступает в силу после официального опубликования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com