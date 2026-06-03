В Минском метрополитене — огромный дефицит работников 3.06.2026, 9:59

Счет вакансий идет на сотни.

В «Минский метрополитен» требуется больше 290 работников. При этом зарплатная вилка по вакансиям заметно отличается, пишет «Зеркало».

Одна из самых низких зарплат у сверловщика — 775,31 рубля (но это предложение на полставки). Электромеханику с такой же занятостью предлагают 1485,96 рубля.

Печатнику плоской печати на полную ставку готовы платить 1311,33 рубля, а уборщику помещений — 1499 рублей.

Зарплатная вилка у кассиров — от 1736,64 до 2088 рублей.

В метрополитен также требуется 10 машинистов электропоездов, им готовы платить от 4229,07 до 4515,05 рубля. Ведущему сисадмину предлагают зарплату в 3383,71 рубля.

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