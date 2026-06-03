Путин может отменить визит в Санкт-Петербург после атаки БПЛА на порт

Путин может отменить визит в Санкт-Петербург после атаки БПЛА на порт7
- 3.06.2026, 9:18
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Участие диктатора в Петербургском международном экономическом форуме под вопросом.
Визит кремлевского диктатора Владимира Путина на Петербургский международный экономический форум может оказаться под вопросом после недавней атаки беспилотников на порт в Санкт-Петербурге, пишет «Диалог.UA».
На текущий момент известно о сильном пожаре в районе Большого порта Санкт-Петербурга, где зафиксированы сразу несколько очагов возгораний. Параллельно из города поступают новости об ограничениях в работе местного аэропорта.
Также в Сети есть информация о возможной отмене форума как такового или переносе его открытия на другую дату. Между тем расстояние между КВЦ «Экспофорум», где планируется Петербургский международный экономический форум, и пораженным дронами портом составляет около 15–20 километров по прямой.
Из-за крупного пожара над городом поднялся высокий столб дыма, который может быть виден из разных районов Санкт-Петербурга и пригородов, в том числе и с места проведения ПМЭФ.