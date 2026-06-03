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Politico: Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции

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  • 3.06.2026, 8:36
Politico: Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции
Владимир Зеленский

Стало известно, какие темы затронет президент Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопрос по безопасности Украины.

Об этом сообщает Politico.

По словам трех источников, ожидается, что Зеленский присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.

Один из чиновников уточнил, что украинский президент планирует обсудить военную дипломатию и вопрос противовоздушной обороны, чтобы противодействовать ракетным ударам России.

При этом в марте советник президента Франции говорил, что Зеленский не был приглашен на саммит, который состоится с 15 по 17 июня.

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