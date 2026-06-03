Politico: Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции

Politico: Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции2
- 3.06.2026, 8:36
Стало известно, какие темы затронет президент Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите G7 во Франции, который состоится в середине июня. Он намерен затронуть ряд тем, включая вопрос по безопасности Украины.
Об этом сообщает Politico.
По словам трех источников, ожидается, что Зеленский присоединиться к главам государств и правительств Франции, Германии, Италии, Японии, Канады, Великобритании и США на саммите G7 в Эвиан-ле-Бен.
Один из чиновников уточнил, что украинский президент планирует обсудить военную дипломатию и вопрос противовоздушной обороны, чтобы противодействовать ракетным ударам России.
При этом в марте советник президента Франции говорил, что Зеленский не был приглашен на саммит, который состоится с 15 по 17 июня.