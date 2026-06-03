Депутат Госдумы РФ заявил о превосходстве ВСУ

Депутат Госдумы РФ заявил о превосходстве ВСУ1
- 3.06.2026, 8:59
- 3,416
Гурулеву пришлось оправдываться за свой пост.
В понедельник, 1 июня, в Telegram-канале депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Гурулева появилось сообщение о ситуации на фронте, в котором он размышляет о «позиционном тупике» и технологическом преимуществе ВСУ, а также о топливном кризисе в аннексированном Россией Крыму, сообщает Meduza.
Издание рассказало, что, среди прочего, в посте говорится о том, что продвижение российских сил «измеряется метрами и лесополосами», а также анонсируется «масштабная мобилизация» осенью 2026 года.
Как утверждается в тексте, «принципиальное решение по этому поводу уже принято». Заканчивается публикация призывом «принимать решения и неукоснительно их выполнять».
Вскоре после публикации Гурулев сообщил в мессенджере Max, что его Telegram-канал был «украден» и «тексты оттуда распространяют враги». Примечательно, что пост в Telegram пока не удалили.
По данным RTVI, Telegram-канал Гурулова взломали в конце мая. Мошенники от имени депутата писали личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту.
Кроме того, в канале опубликовали пост о срочном сборе средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Позже публикацию удалили. Как рассказал помощник депутата, доступ к каналу до сих пор не удалось восстановить.