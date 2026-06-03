Названа самая полезная ягода для гипертоников 2 3.06.2026, 8:54

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Это не калина, не смородина и не черника.

Людям с повышенным АД врачи рекомендуют особенно внимательно относиться к своему питанию. Некоторые ягоды содержат вещества, помогающие поддерживать эластичность сосудов, улучшают кровообращение и положительно влияют на работу сердца. Если калина и черника давно заслужили репутацию полезных продуктов для гипертоников, то последние исследования привлекли внимание к другой ягоде, которая может принести организму не меньшую пользу, пишет ТСН.

Почему клюква считается особенно ценной для здоровья сердца и сосудов

Специалисты отмечают, что одной из самых полезных ягод для людей с повышенным давлением является клюква. Она содержит множество полифенолов, антоцианов и других антиоксидантных соединений, которые помогают защищать сосуды от повреждений и поддерживают их эластичность.

Кроме того, клюква богата витамином С и растительными веществами, которые способствуют нормальному кровообращению. Регулярное употребление этой ягоды в пределах сбалансированного рациона может оказывать положительное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы и общее самочувствие.

Как клюква влияет на сердце и сосуды

Ученые объясняют, что содержащиеся в клюкве антиоксиданты помогают бороться с окислительным стрессом — одним из факторов развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также они способствуют лучшему функционированию внутренней оболочки сосудов, от которой зависит их способность нормально расширяться и сужаться.

Клюква содержит и калий — минерал, играющий важную роль в поддержании нормального АД. Именно поэтому эта ягода часто входит в список продуктов, рекомендованных для здорового питания людей с сердечно-сосудистыми проблемами.

Как правильно употреблять клюкву

Больше пользы приносит свежая или замороженная клюква без большого количества сахара. Ее можно добавлять к кашам, йогуртам, смузи или готовить домашние морсы с минимальным количеством подсластителей.

В то же время эксперты отмечают, что ни одна ягода не способна заменить лечение, назначенное врачом. Клюква может быть лишь частью здорового образа жизни, включающей правильное питание, физическую активность и контроль артериального давления.

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