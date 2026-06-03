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В Гомеле мужчина с сайта знакомств на первой же встрече избил свою избранницу

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  • 3.06.2026, 9:08
  • 4,398
В Гомеле мужчина с сайта знакомств на первой же встрече избил свою избранницу

Итог «романтического вечера» оказался неожиданным.

Первое свидание в реальной жизни после знакомства в интернете обернулось для жительницы Гомеля госпитализацией. Подробности «Белке» рассказали в городской прокуратуре.

Потерпевшая и обвиняемый встретились на сайте знакомств, завязалась переписка. Затем мужчина пригласил новую знакомую на свидание. На встречу она пришла с подругой.

После прогулки гомельчанин предложил выпить у него дома, на что дамы согласились. Мужчине очень понравилась женщина, только не та с которой он изначально познакомился, а ее подруга. Градус прибавил смелости, и он стал делать ей недвусмысленные намеки.

Когда та отказалась от предложения интимного характера, кавалер стал грубо высказываться в сторону двух женщин. Чтобы усмирить, одна из них ударила его стеклянной бутылкой по голове. Это разъярило мужчину. В ответ он начал избивать пострадавшую, в общей сложности мужчина нанес ей более десяти ударов.

Итог «романтического вечера» оказался плачевным: у женщины диагностированы многочисленные кровоподтеки по всему телу и сломан нос.

«Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 149 УК за умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения. Санкция этой статьи предусматривает широкий выбор наказания. Суд может назначить ему как штраф, так и дать срок до трех лет лишения свободы», — прокомментировал старший помощник прокурора города Гомеля Дмитрий Ковалев.

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