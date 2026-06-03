США поразили ракетой танкер, который направлялся в Иран
- 3.06.2026, 8:19
Экипаж проигнорировал предупреждения.
США во вторник, 2 июня, вывели из строя пустой нефтяной танкер, который направлялся в иранский порт. В частности, американские войска ударили по судну ракетой Hellfire.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на пост Центрального командования США (CENTCOM) в соцсети Х.
Согласно заявлению, судно M/T Lexie под флагом Ботсваны следовало «в международных водах в направлении острова Харг» (остров расположен в Персидском заливе и обрабатывает до 90% иранского экспорта нефти).
Однако экипаж проигнорировал предупреждения и не выполнил приказы США о введении блокады судов, следующих в иранские порты и из них, и как результат - американские войска нанесли удар.
«В конечном итоге американский самолет вывел судно из строя, выпустив ракету Hellfire в машинное отделение, что помешало танкеру достичь Ирана», - говорится в заявлении Центрального командования США.
CNN отмечает, что аналогичным образом войска США вывели из строя судно, которое тоже направлялось в Иран в минувшие выходные.
Также в CENTCOM пишут, что с начала блокады начатой в апреле, из строя были выведены 6 судов, и еще 122 судна - перенаправлены.