Поражено одно из крупнейших предприятий ВПК России
- 3.06.2026, 7:51
- 1,476
Беспилотники ударили по заводу «Прогресс» в Мичуринске.
Беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, завод «Прогресс» в Мичуринске.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Обстрел завода «Прогресс»
Так, в Мичуринске сообщают о прилетах по заводу «Прогресс» - одному из крупнейших промышленных предприятий Тамбовской области.
Завод производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также выпускает продукцию гражданского назначения, включая электротехническое оборудование и изделия для нефтегазовой отрасли.
На кадрах прилетов по «Прогрессу», снятых очевидцами, слышны звуки полета дронов, затем взрывы, после чего разгорается пожар.