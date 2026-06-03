Поражено одно из крупнейших предприятий ВПК России 3.06.2026, 7:51

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Беспилотники ударили по заводу «Прогресс» в Мичуринске.

Беспилотники атаковали одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, завод «Прогресс» в Мичуринске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.

Обстрел завода «Прогресс»

Так, в Мичуринске сообщают о прилетах по заводу «Прогресс» - одному из крупнейших промышленных предприятий Тамбовской области.

Завод производит оборудование для систем управления авиационной и ракетной техники, а также выпускает продукцию гражданского назначения, включая электротехническое оборудование и изделия для нефтегазовой отрасли.

На кадрах прилетов по «Прогрессу», снятых очевидцами, слышны звуки полета дронов, затем взрывы, после чего разгорается пожар.

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