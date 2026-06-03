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Москву «накрыли» рои дронов

  • 3.06.2026, 7:45
  • 2,338
Москву «накрыли» рои дронов
коллаж: charter97.org

Российская столица попала под удары групп беспилотников.

Массированный налет дронов на Россию последовал после комбинированной атаки врага на Украину прошлой ночью, сообщает РБК-Украина.

Атака дронов на Москву

Стало известно о группах беспилотников, которые в эту ночь атаковали Москву.

Мэр города Сергей Собянин уже несколько раз писал об отражении десятков БпЛА, летевших в российскую столицу.

«ПВО Минобороны уничтожили восемь БпЛА, летевших на Москву.

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», - написал он около часа ночи, после чего последовало еще несколько подобных сообщений.

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