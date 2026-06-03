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Буданов: Тихановская не сможет помочь Украине даже в теории

  • 3.06.2026, 4:06
Буданов: Тихановская не сможет помочь Украине даже в теории
Кирилл Буданов
Фото: ТСН

Глава Офиса президента Украины прокомментировал ситуацию с угрозами Киеву со стороны режима Лукашенко.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что Светлана Тихановская не может повлиять на ситуацию с вероятными угрозами Украине со стороны Беларуси. Об этом чиновник рассказал во время форума «Архитектура безопасности», передает журналист LIGA.net.

Комментируя то, что в последнее время в медиа нарастает информация об угрозах со стороны Беларуси, Буданов сказал: «Смотрите, мы должны быть сильными и готовыми к чему угодно – тогда ни у кого глупые мысли в голову лезть не будут».

Он также отметил, что Украине «никогда лишней не будет» помощь от кого-либо, чтобы устранить саму возможность любых провокаций.

«Сможет ли с этой задачей справиться госпожа Тихановская? Чисто субъективное мнение скажу: нет, не сможет даже в теории. Но еще раз повторю первый тезис: мы должны быть сильными – и тогда все будет нормально. С нами будут считаться, и никто глупостей делать не будет», – акцентировал руководитель ОП.

Чиновник выразил надежду, что Киев сможет «сделать правильные шаги для того, чтобы исключить саму идею повторного применения и использования» белорусской территории для вооруженной агрессии против Украины.

Новое заявление Буданова прозвучало вскоре после того, как 25 мая Тихановская совершила первый официальный визит в Киев, где в частности встретилась с президентом Владимиром Зеленским.

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