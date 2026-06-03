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После фестиваля в Волковыске 24-летний парень напал на милиционеров

  • 3.06.2026, 0:59
После фестиваля в Волковыске 24-летний парень напал на милиционеров

Одного схватил за форму, другого ударил в лицо.

Волковысские милиционеры задержали 24‑летнего минчанина, который в состоянии сильного алкогольного опьянения напал на сотрудников патрульно-постовой службы, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

Случай произошел 30 мая в Волковысском районе, где проходил фестиваль «PROжарка».

По версии милиции, после официального закрытия площадки сотрудники патрульно-постовой службы заметили молодого человека, который громко выкрикивал оскорбления в адрес милиционеров.

«На замечания он не реагировал. Вместо этого 24‑летний минчанин напал на сотрудников: одного схватил за форму, а другого ударил в лицо», — рассказали подробности инцидента в милиции.

Нарушителя задержали. Объяснить мотивы своего поступка минчанин не смог, сославшись на то, что выпил слишком много алкоголя и не контролировал свои действия.

Молодому человеку грозит до 7 лет.

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