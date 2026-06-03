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Золото опередило гособлигации США

  • 3.06.2026, 3:46
Золото опередило гособлигации США
Фото: AP

Драгметалл стал крупнейшим резервным активом мира.

Золото впервые опередило казначейские облигации США по доле в мировых официальных резервах и стало крупнейшим резервным активом центральных банков. Об этом говорится в отчете Европейского центрального банка о международной роли евро.

По оценкам ЕЦБ, в конце 2025 года на золото приходилось 27% официальных международных резервов. Для сравнения, доля казначейских облигаций США составляла 22%, а евро – 15%. Годом ранее золото занимало лишь 20% мировых резервов.

В ЕЦБ объясняют рост роли золота сочетанием двух факторов: активными закупками со стороны центральных банков и резким повышением стоимости драгоценного металла. В 2024 году цена золота выросла примерно на 30%, а в 2025 году – еще на 60%.

В то же время регулятор отмечает, что часть роста доли золота связана именно с его подорожанием. Если оценивать резервы по цене золота на конец 2023 года, доли золота и евро составили бы по 16%, тогда как доля американских гособлигаций оставалась бы выше – 26%.

Президент ЕЦБ Кристин Лагард отметила, что усиление геополитической напряженности в дальнейшем стимулирует спрос центральных банков на золото. По данным регулятора, учреждения в странах с повышенными рисками внешних конфликтов демонстрируют большую склонность к наращиванию золотых резервов.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году крупнейшим покупателем золота стал Китай, который приобрел более 350 тонн металла. Существенно увеличили резервы также Польша – более чем на 320 тонн, Турция – более чем на 220 тонн и Индия – более чем на 130 тонн. Только в 2025 году крупнейшим официальным покупателем золота была Польша, пополнившая резервы примерно на 100 тонн.

После начала войны на Ближнем Востоке, отмечается в отчете, отдельные центральные банки были вынуждены продавать золото и казначейские облигации США для поддержки национальных валют и экономик. Самую большую распродажу провел центральный банк Турции, который продал или передал взаймы около 130 тонн золота для сдерживания давления на лиру и компенсации роста расходов на импорт энергоносителей.

Несмотря на рост роли золота, в ЕЦБ напоминают о его ограничениях как резервного актива. Металл не приносит процентного дохода, требует затрат на хранение и характеризуется высокой ценовой волатильностью. В то же время на фоне усиления геополитической неопределенности спрос центральных банков на золото остается стабильно высоким.

Отдельно регулятор обращает внимание на сокращение вложений официальных институтов в американские гособлигации.

Объем казначейских бумаг США, которые центральные банки и другие официальные учреждения хранят через Федеральный резервный банк Нью-Йорка, в марте 2026 года уменьшился на $82 млрд – до $2,7 трлн, что стало самым низким показателем с 2012 года.

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