Аналитики Morningstar оценили SpaceX вдвое ниже желаемой суммы на IPO 3.06.2026, 1:19

В $780 млрд.

Аналитики Morningstar оценили SpaceX в $780 млрд, пишет Reuters. Это вдвое ниже целевой капитализации в $1,75 трлн, которую компания Илона Маска планирует получить в ходе IPO. Прогноз опубликован перед роуд-шоу, запланированным на 4 июня. Акции SpaceX должны дебютировать на NASDAQ 12 июня.

Morningstar выразила сомнения в перспективах ИИ-бизнеса SpaceX, включая xAI и соцсеть X, из-за неясной экономики и конкуренции с OpenAI и Anthropic. «Мы не считаем Grok одной из ведущих AI-лабораторий сегодня», — заявил аналитик Morningstar equity Николас Оуэнс, комментируя чат-бота xAI. Он также предупредил, что будущее ИИ-сегмента зависит от непроверенных технологий, таких как орбитальные центры обработки данных. Бизнес компании Starlink, занимающейся спутниковой широкополосной связью, также сталкивается с технологическими препятствиями, многие из которых могут быть вне контроля компании.

«Думаем, компания значительно переоценена и у инвесторов будут возможности купить акции по более привлекательным уровням после IPO», — добавил Оуэнс. При этом аналитики Morningstar признают, что в ближайшей перспективе акции могут вырасти благодаря небольшому объему размещения и сильному составу крупных инвестиционных банков, входящих в число андеррайтеров IPO SpaceX (Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, JPMorgan).

По мнению Оуэнса, долгосрочные инвесторы, желающие участвовать в будущих начинаниях SpaceX, получат такую возможность уже после IPO.

На фоне ажиотажа вокруг IPO инвесторы вложили $14 млрд в фонды, имеющие долю в SpaceX, пишет Financial Times со ссылкой на Morningstar. Речь идет о трех взаимных фондах и четырех ETF. Запуск новых продуктов продолжается: поданы заявки как минимум на 14 ETF, которые предложат ставку на акции SpaceX после листинга. Ажиотаж вызывает опасения у некоторых участников рынка.

SpaceX подала документы в SEC 20 мая, бумаги планируют разместить на NASDAQ под тикером SPCX. За первый квартал 2026 года компания получила чистый убыток в размере $4,3 млрд, при этом годовая выручка выросла на 33%, до $18,6 млрд. В апреле Bloomberg сообщал об оценке выше $2 трлн, но к концу мая ожидания понизили до $1,8 трлн. SpaceX планирует привлечь до $75 млрд, что может сделать ее IPO крупнейшим в истории. Последний раз компания оценивалась в $1,53 трлн через платформу Forge Global.

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