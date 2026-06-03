В США испытали ракету Jackal 3.06.2026, 2:00

Фото: Northrop Grumman

Она предназначена для быстрых ударов по целям на расстоянии до 125 км.

Американская оборонная компания Northrop Grumman провела очередной этап испытаний перспективной ракеты Jackal, которая предназначена для высокоточных ударов по целям на современном поле боя. Во время тестового полета система подтвердила готовность ключевых компонентов и базовых боевых функций. Об этом сообщает Northrop Grumman.

По данным разработчика, ракета успешно выполнила автономный полет с использованием собственной навигации и автоматического управления. Отдельное внимание во время теста уделили работе турбореактивного двигателя, стабильности полета и способности системы быстро реагировать на изменение маршрута.

Jackal создают как универсальную платформу для работы в условиях активного противодействия, в частности там, где GPS-сигнал может быть недоступен или заглушен. Для наведения ракета использует алгоритмы с искусственным интеллектом, которые позволяют самостоятельно определять и сопровождать цели без прямого контакта оператора.

Среди основных характеристик комплекса – дальность до 125 км при запуске с воздуха и более 100 км при старте с земли. Также разработчики заявляют о возможности интеграции Jackal на легкие тактические платформы с несколькими пусковыми контейнерами для быстрого серийного запуска ракет.

В компании отмечают, что новая система должна повысить эффективность ударных операций и обеспечить военным дополнительные возможности в сложных боевых условиях. Следующие этапы тестирования должны приблизить проект к полноценной эксплуатации.

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