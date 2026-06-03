В Санкт-Петербурге начали ограничивать продажу бензина 3.06.2026, 4:34

Не более 50 литров на один чек.

Проблемы с поставками бензина, которые с прошлой недели возникли в Крыму, а затем стали появляться в Новой Москве, Рязанской, Курской и Белгородской областях, добрались до Санкт-Петербурга.

Как сообщает «Фонтанка», сообщения об ограничениях на продажу топлива на отдельных заправках в регионе северной столицы стали появляться в конце прошлой недели. В частности, «Киришиавтосервис» — сеть АЗС расположенного в Ленинградской области НПЗ «Кинеф» — установила лимит не более 50 литров на один чек.

На горячей линии предприятия «Фонтанке» сообщили, что ограничения введены «в связи с последними событиями». Также лимиты появились на некоторых заправках «Роснефти», однако их размер довольно большой — 95 литров на одного клиента.

«Ситуация у нас труднее всего по АИ-95», — рассказал «Фонтанке» руководитель одной из крупных нефтебаз под Петербургом. Бензин поставлялся с «Кинефа», который еще в конце марта пострадал от атаки беспилотника. Завод останавливал часть производства и лишь в конце апреля смог вернуть в работу некоторые из поврежденных установок. В начале мая завод снова попал под атаку и полностью остановил выпуск нефтепродуктов.

«Не хватает как раз АИ-95», — подтверждает другой источник «Фонтанки»: если раньше бензин поступал с областного завода, то теперь его приходится везти из-за Урала. «У «Роснефти» примерно такая же история в Ярославле», — говорит руководитель нефтебазы: областной завод «Славнефть-ЯНОС» в мае попадал под атаки трижды.

В общей сложности с начала года украинские БПЛА 38 раз ударили по российским нефтезаводам, в том числе 16 раз — за май, поразив 8 из 10 крупнейших. В Центрально России, по данным Reuters, нефтепереработка практически остановилась Именно центр России становится проблемной зоной, потому что бензин туда сложно доставить, говорят источники «Коммерсанта» на топливном рынке.

«Пока выраженный дефицит топлива мы видим только в Крыму. В остальной части России запасы еще есть, но есть и дефицит текущего предложения. Если ситуация не наладится, то на конец июля — начало августа дефицит уже будет распространен по большему числу регионов», — предупреждает один из собеседников «Ъ».

С конца марта правительство уже запретило вывозить бензин из страны на экспорт, с 1 июня ограничило экспорт авиакеросина, а также в 26 раз увеличило закупки бензина в Беларуси. Но несмотря на это «топливный рынок раскаляется», констатирует экономист Кирилл Родионов: предложение на бирже схлопнулось на четверть, оптовые цены с начала года подскочили более чем на 20%, а в рознице бензин дорожает быстрее инфляции.

Предпринятых мер явно недостаточно, считают источники «Коммерсанта». По их словам, сейчас правительство рассматривает запрет на экспорт бензина в страны ЕАЭС.

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