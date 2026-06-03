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Нетаньяху представил нового главу Моссада родом из Беларуси

  • 3.06.2026, 7:57
Нетаньяху представил нового главу Моссада родом из Беларуси
Фото: Канцелярия премьер-министра Израиля

Роман Гофман родился и прожил до 14 лет в белорусском Мозыре.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что иранский режим «обречен на уход». Он пообещал, что военные его страны помогут иранцам в этом. Именно с этих слов премьер начал церемонию приветствия нового руководителя израильской разведки Моссад Романа Гофмана.

По словам Нетаньяху, новый глава Моссада «пробил себе путь самостоятельно и преодолел все трудности». В свою очередь Тimes of Israel отмечает, что Роман Гофман «занял эту должность после длительных юридических обжалований назначения».

Что сказали Нетаньяху и Гофман

«Этот режим террора, судьба которого – уйти из мира. И мы поможем ему достичь этой цели, – больше не угрожать нам ядерными бомбами и тысячами смертоносных баллистических ракет. Это моя директива главе Моссада», – цитирует издание слова Нетаньяху. Причем ТоI отмечает, что эту директиву израильский премьер предоставил разведчикам на прошлой церемонии прощания с Дэвидом Барнеа, который отправился в отставку с должности руководителя Моссада.

По словам Нетаньяху, «Роман пробил себе путь самостоятельно и преодолел все трудности», – именно поэтому «после многих лет его карьеры в армии» премьер ранее избрал его своим военным секретарем.

«Это твоя миссия, Роман. Моссад будет продолжать стоять на передовой нашей борьбы против иранской агрессии... В соответствии с последовательной политикой, которую мы проводим годами, мы не позволим иранскому режиму повернуть время вспять. Мы не позволим ему получить ядерное оружие и мы не позволим ему угрожать нашему существованию», – сказал Нетаньяху, обращаясь к Гофману.

В свою очередь Роман Гофман отметил, что «стратегический разворот, который мы осуществили против иранской оси» через военные действия Израиля против Тегерана и его приспешников, «уже изменил баланс сил во всем регионе».

«Но задача еще не завершена. Суть Моссада заключается в тайных операциях против деятельности террористов. Мы продолжим эту миссию любой ценой», – пообещал он.

Кто такой Гофман

Фото: ЦАХАЛ

Роман Гофман (женат, отец трех дочерей) считается первым русскоязычным главой Моссада. Дело в том, что Роман родился (в ноябре 1976 года) и провел все детство и часть юности в белорусском Мозыре.

Однако сейчас он – генерал-майор Армии обороны Израиля ЦАХАЛ, а в последнее время (с мая 2024 года) был военным секретарем премьер-министра.

В Израиль Роман Гофман репатриировался вместе с родителями в 1990 году, причем практически сразу юноша начал строить военную карьеру – поступил в военный интернат, прошел срочную службу в ЦАХАЛ (в 1995 году, в бронетанковых войсках Армии обороны Израиля), завершил офицерские курсы и остался в армии.

Звание бригадного генерала Роман Гофман получил в 2019 году – в настоящее время он командовал дивизией «Ха-Башан». Однако в 2022 году Гофман передал дивизию другому генералу, а сам сталкомандиром Национального центра учений сухопутных войск.

Фото: ЦАХАЛ

В октябре 2023 года, во время массового вторжения боевиков ХАМАС из сектора Газа в Израиль, вместе со своим водителем, по собственной инициативе отправился в Сдероту, где уже были террористы. Он (вместе с отрядом добровольцев полиции) вступил в бой с боевиками, и был ранен. Считается, что именно из-за этих событий он попал в поле зрения Нетаньяху – так или иначе, уже в апреле 2024 последний назначил Гофмана на должность военного секретаря премьер-министра Израиля.

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