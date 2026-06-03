Новым председателем Генеральной Ассамблеи ООН станет глава МИД Бангладеш 3.06.2026, 5:02

Халилур Рахман

Фото ООН/М. Элиас

Халилур Рахман станет преемником экс-главы МИД ФРГ Анналены Бербок.

Он Министр иностранных дел Бангладеш Халилур Рахман станет председателем Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, сменив на этом посту бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок. Кандидатуру 72-летнего Рахмана поддержали во время голосования во вторник, 2 июня, в Нью-Йорке представители 99 стран, его соперник, кипрский дипломат Андреас Какурис получил 91 голос.

Рахман, занявший пост министра иностранных дел Бангладеш после выборов в феврале текущего года, возглавит Генассамблею ООН в сентябре, срок его полномочий ограничен одним годом. 45-летняя Анналена Бербок председательствует в ГА ООН с сентября 2025 года. В 2021-2025 годах Бербок была министром иностранных дел в правительстве канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил Рахмана с избранием и отметил, что тот вступит в должность в период серьезных глобальных вызовов, в числе которых - вооруженные конфликты, углубляющиеся разногласия между государствами, рост неравенства и климатический кризис.

Высшая должность в Генеральной Ассамблее - крупнейшем органе ООН - имеет главным образом церемониальное значение. Основной задачей председателя Генассамблеи ООН является организация и проведение сессий, а также представительство этого органа. Глава Генассамблеи также может оказывать ограниченное влияние на процессы принятия решений. При этом политические решения ГА ООН зачастую имеют символическое значение и считаются отражением глобальных настроений.

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