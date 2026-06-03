Лукашенко поздравил с днем рождения экс-диктатора, которого США недавно обвинили в убийстве 5 3.06.2026, 9:33

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Рауль Кастро

Фото: Reuters

И пообещал ему свою поддержку.

Александр Лукашенко поздравил экс-главу Кубы Рауля Кастро с 95-летием. Об этом сообщила пресс-служба белорусского диктатора.

Лукашенко добавил, что «Куба всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси».

Напомним, по данным Reuters, бывшему главе Кубы Раулю Кастро предъявлены обвинения в убийстве в Соединенных Штатах. Подробности пока неизвестны, но ожидается, что основанием будет инцидент 1996 года. Тогда истребители Кубы сбили самолеты, принадлежавшие группе кубинских эмигрантов.

Обвинения предъявлены на фоне стремления президента США Дональда Трампа к смене режима на Кубе, где коммунисты Кастро находятся у власти со времен революции в 1959 году.

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