«Сними меня и как горит!»3
- 3.06.2026, 10:11
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Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге.
Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.
Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях.
Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.
«Сними меня и как горит!»— Сharter97.org (@charter_97) June 3, 2026
Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге:https://t.co/wPAZYHESwU pic.twitter.com/vlyxlelRg1