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«Сними меня и как горит!»

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  • 3.06.2026, 10:11
  • 4,706
«Сними меня и как горит!»

Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге.

Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях.

Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.

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