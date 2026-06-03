«Сними меня и как горит!» 3 3.06.2026, 10:11

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Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге.

Российские военные, которые, вероятно, участвовали в отражении атаки дронов на Санкт-Петербург, снимают на видео масштабные последствия удара по нефтяному терминалу.

Об этом сообщает «Цензор.НЕТ» со ссылкой на видео, которое распространяется в соцсетях.

Из их комментариев понятно, что они не слишком огорчены масштабным пожаром на терминале и пытаются сделать эффектные кадры.

«Сними меня и как горит!»



Российские военные радуются пожару на нефтяном терминале в Петербурге:https://t.co/wPAZYHESwU pic.twitter.com/vlyxlelRg1 — Сharter97.org (@charter_97) June 3, 2026

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