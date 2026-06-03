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Песков сделал громкое заявление о завершении войны

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  • Александр Коваленко
  • 3.06.2026, 10:15
  • 7,864
Песков сделал громкое заявление о завершении войны
Александр Коваленко

Что за этим стоит?

На фоне очередных массированных российских атак по украинским городам Кремль продолжает совмещать военное давление с политическими ультиматумами.

«СВО может быть завершена до конца суток, для этого Зеленскому надо дать приказ ВСУ покинуть российские регионы», — заявил Песков.

Это заявление прозвучало аккурат сразу же после массированного террористического удара по Киеву, Днепру и Харькову.

Что из этого следует? Все просто. На сегодняшний день Россия потеряла, какую либо возможность полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области, которые она записала в свою изнасилованную Путиным Конституцию как некие российские территории. Сил и средств на это у РОВ – нет, более того, она теряет даже возможности по удержанию определенных территорий, что может уже в ближайшей перспективе для кремлевского режима превратиться в очередной этап СВО с принятием «непростых решений».

Добиться своих целей Москва пытается террором и военный преступник Песков именно это и подтвердил вышесказанным. Террор и убийство, геноцид гражданского населения – это для россии единственный способ склонить Киев на эфемерные уступки, соизмеримые с капитуляцией. Странна оккупант, страна агрессор, страна террорист, находясь в шаге от капитуляции, пытается склонить к оной Украину, кровью и убийствами, аналогично как и в 2022-м, 2023-м, 2024-м, 2025-м...

В целом это все, что следует понимать о том положении, в котором оказалась Россия на пятый год войны против Украины.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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