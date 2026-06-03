Правительство Мадьяра массово увольняет чиновников МИД
- 3.06.2026, 9:52
Тех, кто негативно повлиял на репутацию Венгрии и отношения с союзниками.
Новое правительство Венгрии начало массово увольнять сотрудников министерства иностранных дел, работавших с экс-главой этого ведомства Петером Сийярто.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на видеообращение в Facebook парламентского госсекретаря МИД Венгрии Дьердя Велки.
«В последние недели мы также начали внутренний аудит и институциональную реорганизацию в Министерстве иностранных дел. В рамках этого процесса мы приняли решение инициировать расторжение трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими», - заявил Велки.
По его словам, из более чем тысячи сотрудников министерства увольнения затрагивают лишь несколько десятков человек, которые при руководстве Петера Сийярто непосредственно участвовали в политическом управлении МИД.
«Они напрямую участвовали в процессе, в результате которого Венгрия утратила свою репутацию, потеряла доверие союзников, оказалась на периферии Европейского союза и лишилась доверия в глазах своих важнейших партнеров. Мы встретились с каждым затронутым этим решением сотрудником лично, посмотрели им в глаза и объяснили причины нашего решения», - добавил парламентский госсекретарь МИД.
Отмечается, что уже 38 чиновников приняли предложение уйти в отставку.
«Это не чистка, а корректное и человеческое отношение, а также поддержка тех, кто ежедневно страдал от происходившего в министерстве в последние годы - будь то в качестве отстраненных от работы дипломатов или простых граждан», - подытожил Велки.
Напоследок он сказал, что цель нового правительства Венгрии - построение новой, «заслуживающей доверия и надежной дипломатии, которая служит общественному благу, подлинным интересам страны и народу».
Напомним, 9 мая в Венгрии состоялось первое заседание нового парламента, на котором лидера партии-победителя «Тиса» Петера Мадьяра избрали новым премьер-министром страны.