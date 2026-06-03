В Борисове госпитализировали 28 дошкольников

В Борисове госпитализировали 28 дошкольников1
- 3.06.2026, 19:09
Дети доставлены в инфекционное отделение.
Вечером 2 июня в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы были доставлены 27 пациентов дошкольного возраста с признаками инфекционного заболевания — тошнотой и рвотой. Главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд прокомментировал состояние маленьких пациентов, пишет БелТА.
«Наблюдается положительная динамика в самочувствии детей, лечение будет продолжено в условиях стационара. Все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи имеются в наличии», — рассказал Александр Дрозд.
«В течение последних суток за оказанием медпомощи обратился один пациент с похожими симптомами. Сегодня ситуация стабильная. В настоящее время все 28 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии», — пояснил главный государственный санитарный врач Минской области — главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко.
Специалисты зонального и областного центров со вчерашнего вечера работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения.