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В Борисове госпитализировали 28 дошкольников

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  • 3.06.2026, 19:09
В Борисове госпитализировали 28 дошкольников

Дети доставлены в инфекционное отделение.

Вечером 2 июня в инфекционное отделение Борисовской центральной районной больницы были доставлены 27 пациентов дошкольного возраста с признаками инфекционного заболевания — тошнотой и рвотой. Главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд прокомментировал состояние маленьких пациентов, пишет БелТА.

«Наблюдается положительная динамика в самочувствии детей, лечение будет продолжено в условиях стационара. Все необходимые ресурсы для оказания медицинской помощи имеются в наличии», — рассказал Александр Дрозд.

«В течение последних суток за оказанием медпомощи обратился один пациент с похожими симптомами. Сегодня ситуация стабильная. В настоящее время все 28 пациентов находятся в удовлетворительном состоянии», — пояснил главный государственный санитарный врач Минской области — главный врач Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Тарасенко.

Специалисты зонального и областного центров со вчерашнего вечера работают в Борисове, чтобы минимизировать риск распространения острых кишечных инфекций среди населения.

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