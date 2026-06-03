У банков появились новшества, касающиеся карточек
- 3.06.2026, 20:08
Что изменится для клиентов.
У банков появились изменения, которые касаются карточек. «Зеркало» составило подборку таких новшеств.
«Банк ВТБ» с 1 июля начнет выпускать премиальные карты «Белкарт максимум» и «Белкарт максимум привилегия». Они позволяют среди прочего получить дополнительные услуги в Национальном аэропорту Минск.
«Также с 1 июля изменятся тарифы по картам Infinite тарифного плана „Привилегия“ в белорусских рублях, — сообщает „Банк ВТБ“. — Стоимость выпуска карты и годового сервисного обслуживания счета составит 500 рублей».
«Технобанк» сообщил, что в его банкоматах теперь можно снимать деньги с карточек банков — нерезидентов платежных систем Visa, Mastercard (включая Maestro).
Также «Технобанк» с 15 июня введет изменения по комиссии за виртуальный «пластик» Open Card.
С 15 июня у «Белгазпромбанка» появятся изменения по личным дебетовым карточкам. Новшество касается ситуаций, когда клиент хочет получить дополнительный такой «пластик».
«Альфа-Банк» до 30 июня этого года продлил акцию «Карты на физическом носителе для Пакета решений Smart Digital».