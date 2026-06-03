Польша продлила действие буферной зоны на границе с Беларусью
- 3.06.2026, 20:21
До 31 августа.
Буферная зона на границе Польши с Беларусью останется в силе до 31 августа. Это решение принял министром внутренних дел и администрации Польши.
В ведомстве отметили, что с января по май 2026 года было зафиксировано всего 215 попыток незаконного пересечения границы мигрантами. Это на 98% меньше по сравнению с тем же периодом 2025 года.
Буферная зона на польско-белорусской границе появилась в 2024 году. Она предусматривает запрет на пребывание вблизи границы. Буферную зону создали в тех местах, где мигранты чаще всего пытаются нарушить границу, и где было зафиксировано наиболее агрессивное поведение с их стороны.
Решение о введении буферной зоны приняли после инцидента с ранением польского солдата. Мигранты пытались прорваться в Польшу, и один из них ударил ножом военнослужащего. Ранение в итоге оказалось смертельным.
Она не затрагивает основные туристические достопримечательности и маршруты Беловежской пущи. Ее вводят, чтобы усложнить жизнь контрабандистам, которые зарабатывают на перевозке мигрантов. Изначально предполагалось, что такой режим будет действовать на протяжении 90 дней. Его продлевают каждые три месяца.