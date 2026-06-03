Франция арестовала российского капитана танкера теневого флота 3.06.2026, 20:49

Фото: "Ministère de L'Intérieur" | GIGN

Судно использовало ложный флаг Камеруна.

Капитан задержанного французскими властями нефтетанкера Tagor, гражданин России, имя которого не называется, был арестован 2 июня, сообщает France 24 со ссылкой на прокурора французского города Брест Стефана Келленбергера. По его словам, задержанному грозит до одного года тюремного заключения и штраф в размере 150 000 евро. Такая же ответственность может быть наложена на владельца судна, которое подозревается в принадлежности к теневому флоту России. Его личность сейчас устанавливается, отметил прокурор.

Находящийся под международными санкциями Tagor был задержан военно-морскими силами Франции в Атлантическом океане в 740 км к западу от Бретани утром 31 мая при поддержке Великобритании. Танкер шел из России и использовался для финансирования войны против Украины, заявлял французский президент Эммануэль Макрон. По информации правительства Франции, судно использовало ложный флаг Камеруна, а его капитан не подчинился приказам властей. Это уже третий теневой танкер, задержанный ВМС Франции с начала 2026 года.

Tagor подозревается в перевозке российской или иранской нефти, несмотря на международные санкции, и, согласно базе данных Opensanctions.org, он связан с нефтяным магнатом Мохаммедом Хоссейном Шамхани (сыном советника бывшего верховного лидера Ирана Али Шамхани). В свой последний рейс судно, по данным Парижа, вышло из Мурманска, взяв курс на камерунский порт Лимбе.

Российские власти потребовали освободить капитана и назвали обвинения против него «надуманными». Как сообщало российское посольство во Франции, дипломаты обратились в МИД республики с требованием «незамедлительно предоставить консульский доступ к российскому гражданину и обеспечить его скорейшее освобождение».

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